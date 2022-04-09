رفعت شركة إيرباص، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، من حجم تسليم طائراتها الجديدة مرة أخرى بشكل كبير في شهر أذار/ مارس الماضي إلى عملائها.

وأعلنت مجموعة داكس التي تمثل المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية أن العملاء تلقوا 63 طائرة تجارية الشهر الماضي.

وقالت إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سلمت الشركة ما مجموعه 142 طائرة.

كان رئيس المجموعة غيليام فوري يخطط لتسليم حوالي 720 طائرة خلال العام كله.

تلقت شركة إيرباص طلبات شراء 104 طائرات في أذار / مارس الماضي، لكنها عانت أيضا من إلغاء 76 طلبا، وفي الربع الأول من العام تلقت الشركة طلبات نهائية جديدة قدرها 83 طائرة.

ظل من غير الواضح ما إذا كان عدد الإلغاءات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا جاء نتيجة الحرب الأوكرانية كما أن حجم الإلغاءات ما يزال غير واضح أيضا.

لا يسمح الآن لشركة إيرباص بتسليم طائرات للعملاء الروس.

ويشمل ذلك طائرتين من طراز إيرباص إيه 350 لصالح شركة إيروفلوت الروسية، والتي كانت الشركة المصنعة تعتزم تسليمها بالفعل في كانون أول / ديسمبر الماضي.

ويقال حاليا إن الطائرات لم تعد تسلم للمشترين بسبب العقوبات على روسيا.

ولم يشأ المتحدث باسم الشركة أن يوضح ما إذا كانت شركة إيرباص قد شطبت أيضا الطلبات الروسية من سجل الطلبات الخاص بها، قائلا إن الشركة تلتزم بجميع التعليمات.