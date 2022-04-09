يشتهر المطبخ السوري بالعديد من الآكلات التراثية ذائعة الصيت ، وخاصة في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون ،بحيث أصبحت تلك الأكلات التراثية أكثر انتشارا ، وباتت تتصدر موائد الصائمين في سوريا لكونها متوفرة ولا تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة وبمتناول الغالبية منهم .

فالمجدرة والشيش برك أو ما يسمى بـ " الباشا وعساكره " في بعض البلدان ، أو الشاكرية باللبن ، والفول المدمس ، وبعض البقوليات الأخرى ، كلها أكلات سورية تراثية تنتشر بكثرة هذه الأيام على موائد السوريين ، لكونها متوفر وأسعارها مقبولة قياسيا مقارنة بباقي المأكولات التي تدخل فيها بعض اللحوم الحمراء أو لحم الدجاج .

وأشارت أم ياسر (57 عاما) إلى أن الأكلات الشعبية والتراثية المعروفة في سوريا عادت لتتصدر مائدة الإفطار لدى غالبية الصائمين ، مؤكدة أن غلاء الأسعار وقلة الدخل حرمت بعض السوريين من الأطعمة التي تحتوي على اللحوم ، مبينة أن العدس حل محل اللحمة في هذه الأوقات لكونه يحتوي على البروتين النباتي .

وقالت أم ياسر لوكالة أنباء (( شينخوا)) قبل حلول شهر رمضان المبارك بيوم تسوقت بعض الأغذية ، ومنها العدس والبرغل وبعض البقوليات مثل الفول اليابس والفاصولياء ، لتكون حاضرة على مائدة الإفطار .

وأضافت أم ياسر " السوق مليء بكل شيء ، ولكن المشكلة هي عدم وجود أموال تكفي لشراء اللحم وبعض الحلويات ، لأن أسعارها باتت غالية جدا ، وخرجت من موائدنا ".

وأشارت إلى أن الأكلات الشعبية كانت سائدة قبل سنوات ، والآن تعود إلى الواجهة ، وهي أكلات نحبها ، وتربطنا بالماضي .

وقبل الإفطار بدقائق جلست عائلة أم ياسر حول مائدة الإفطار ، وكانت الوجبة الرئيسية لهم هي أكلة المجدرة ، وهي أكلة قديمة مكونة من " العدس والبرغل ، وعليها بصل محمص " ، وإلى جانبها المخللات واللبن الرائب ، وقطعة كبيرة من حلوى المعروك ، ووعاء زجاجي فيه مشروب قمر الدين التراثي الذي يشرب لحظة الإفطار .

وبعد الإفطار ، انتقلت العائلة إلى غرفة أخرى ، وراحوا يلعبون لعبة " المحبس " ، حيث يجلس شخص مغمى العينين ويقوم الأخرون بإخفاء خاتم في مكان ما وعلى الشخص المغمى أن يعثر عليه ، وهكذا يمضي الوقت في ظل غياب التيار الكهربائي ، لعدة ساعات .

فيما عبر أبو طلال (61 عاما) عن سعادته بالعودة إلى طقوس رمضان أيام زمان ، مؤكدا أن عودة الأكلات التراثية والشعبية التي يمتاز بها المطبخ السوري ، إلى الواجهة ، تشعره بالسعادة .

وقال أبو طلال لـ (( شينخوا)) " صحيح أن العودة لتلك الأكلات جاء قسرا ، إلا أن هذا الشيء يشعرني بالسعادة ، لأن أبائنا وأجدادنا كانوا يأكلون تلك الأكلات " ، مشيرا إلى أن الجيران كانوا يتبادلون الأطعمة ، حتى تتنوع المائدة لديهم .

وتابع يقول " اليوم ، وفي ظل غلاء الأسعار ، بات الكل متشابه بالأطعمة ، فكل عائلة تطبخ صنف واحد فقط " ، مبينا أن الأكلات التراثية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمد الصائم بالطاقة ، طيلة اليوم .

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