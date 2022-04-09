تعتزم المجموعة المالكة لمراكز ويستفيلد للتسوق بيع جميع مراكز المجموعة في الولايات المتحدة، حيث تسببت جائحة كورونا في تحول المزيد من المتسوقين إلى الشراء عبر الانترنت.

واشترت شركة يونيباي رودامكو مجموعة ويستفيلد بنحو 16 مليار دولار قبل أربعة أعوام. وتعتزم مجموعة يونيباي- رودامكو- ويستفيلد، كما تعرف الشركة الباريسية حاليا، المراهنة بمستقبلها في أوروبا، حيث تعد مالكة العدد الأكبر من مراكز التسوق.

وقال الرئيس التنفيذي جان ماري تريتانت للمستثمرين الأسبوع الماضي إنه سيجري بيع جميع مراكز تسوق المجموعة في الولايات المتحدة البالغ عددها 24 مركزا بحلول .2023 وأوضح أن الشركة ستركز نشاطها في أوروبا.