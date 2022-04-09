توقع تقرير أعده المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، بقيادة جويلومي ياسون، زيادة التوزيعات النقدية التي تقدمها الشركات المدرجة على مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية، رغم أن هذه الشركات تقدم واحدة من أعلى التوزيعات النقدية في أوروبا وتبلغ حوالي 4% .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الخبراء القول إنه بفضل وجود الأسهم ذات التدفقات النقدية، تمتلك بريطانيا واحدا من أعلى عائدات التدفقات النقدية الحرة في العالم، لكن معدل المدفوعات التي يحصل عليها المساهمون مازال أقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا السمتجد، مع أوضاع مالية قوية للشركات المدرجة في بورصة لندن.

ورغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، يعتقد المحللون في جولدمان ساكس أن تعلن إدارة الشركات عن زيادة التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم.

وأشار المحللون إلى ان شركات مثل ليجال أند جنرالي وأفيفا وبريتش أمريكان توباكو ونات ويست من بين الشركات المدرجة التي صرفت توزيعات نقدية عالية باستمرار خلال العقد الماضي.