تعتزم روسيا إطلاق مسبارها القمري لونا-25 من قاعدة فوستوتشني الفضائية في منطقة آمور بالشرق الأقصى في 22 أغسطس، حسبما أفادت وكالة ((ريا نوفوستي)) الروسية للأنباء

وستكون هذه أول مهمة روسية إلى القمر منذ 46 عاما، هكذا قال ألكسندر ميتكين نائب المصمم العام للأنظمة الكهربائية في ((إن بي أو لافوتشكين))، وهو مصنع لبناء المركبات الفضائية حيث تم تصنيع لونا-25.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مهمة إلى القمر، لونا-24، قام بها الاتحاد السوفيتي السابق في أغسطس 1976، وأثبتت وجود الماء في عينات تم إحضارها من القمر.

ووفقا للتقرير، فإن المهام الرئيسية للونا-25 ستشمل اختبار تقنيات الهبوط الناعم في المنطقة القطبية للقمر وإجراء دراسات الاتصال للقطب الجنوبي للقمر.

يمثل لونا-25 إعادة تنشيط لبرنامج القمر الروسي. وبعد لونا-25، من المتوقع أن تنطلق مهمة لونا-26 لرسم الخرائط في عام 2024، ولونا-27 لاستكشاف التربة في عام 2025، ولونا-28 لجمع التربة القمرية ووضع برنامج الهبوط لرواد الفضاء الروس في عامي 2027-2028. /