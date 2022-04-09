توصل فريق من العلماء في مستشفى "مايو كلينيك" بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى أن صور شبكية العين قد توفر علامات إنذار مبكرة على أن الشخص مُعرّض لخطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وفحص الفريق البحثي ارتباط اعتلال الشبكية بالسكتة الدماغية والخرف وخطر الوفاة؛ ووجدت أن المصابين باعتلال الشبكية معرضون لضعف احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، وأكثر عرضة للإصابة بالخرف بما يقرب من 70%.

وأوصى الباحثون، المصابين باعتلال الشبكية بالعمل عن كثب مع طبيب الرعاية الأولية لتغيير عوامل الخطر على الأوعية الدموية، وطلب الفحص للكشف عن ضعف الإدراك، وربما إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.