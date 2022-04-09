ذكر تعميم أن السلطات الصينية ستطلق حملة خاصة مدتها عام واحد لمكافحة التعدين غير القانوني لمناجم الذهب المهجورة.

وجاء في التعميم الصادر عن سبع هيئات حكومية، بما فيها وزارة الموارد الطبيعية، أن التعدين غير القانوني في مناجم الذهب المهجورة أدى إلى وفيات في عام 2021، مشيرا إلى أن عملية التعدين تسببت في تلوث خطير للتربة والمياه الجوفية.

وطُلب من الحكومات المحلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التعدين والاستخراج غير القانونية للذهب وإزالة "سلسلة الصناعة السوداء" بشكل كامل، وفقا للتعميم.

وأضاف التعميم أنه يتعين على الحكومات أيضا فحص مناجم الذهب المهجورة في جميع أنحاء البلاد ومحاسبة المسؤولين عن التستر على أنشطة التعدين غير القانونية.