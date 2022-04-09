أسفرت نتائج استطلاع أجرته رابطة كبار أطباء المستشفيات في ألمانيا (في إل كيه) إلى أن ستة من بين كل عشرة مستشفيات في البلاد اضطرت إلى تأجيل عمليات جراحية بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية ، قال رئيس الرابطة، ميشائيل فيبر:"تعين تأجيل عمليات جراحية مقررة 60% من المستشفيات، كما تم تخفيض الحدود الدنيا لأطقم التمريض في ستة من عشرة مستشفيات".

وأضاف فيبر أن ثلاثة من عشرة مستشفيات اضطرت إلى نقل مرضى إلى مستشفيات أخرى، وكان النقل يتم أيضا من مستشفيات كبيرة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، استطلعت رابطة (في إل كيه) رأي أعضائها في أنحاء ألمانيا، وأوضحت نتيجة الاستطلاع أن 20% من كبار أطباء المستشفيات قالوا إن رعاية الطوارئ في خطر. وأشار الأطباء إلى أن أكثر من 10% من الأَسِرَّة في الأقسام العامة وأقسام الرعاية المركزة لا تزال مشغولة من قبل مرضى مصابين بعدوى كورونا.

وانتقدت الرابطة بشدة سياسة كورونا التي تنتهجها الحكومة الاتحادية والولايات بسبب الوضع المتوتر، وقال فيبر إن " الجائحة لم تنته بعد، كما أن تنامي الخلاف السياسي يهدد وضع الرعاية الطبية".

وقال فيبر إن المستشفيات ترى أن المعايير الخاصة بالنقاط الساخنة للعدوى تم استيفاؤها في العديد من الأماكن الأمر الذي يتعين معه فرض تدابير لاحتواء الوباء.