أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تسجيل أعلى أرباح له على الإطلاق خلال عام 2021، بواقع 2.5 مليار يورو، والذي فاق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2006.

وكان البنك قد أعلن مؤخرًا عن حزمة مرونة اقتصادية بقيمة ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من العملية العسكرية الروسية، ومع ذلك، سلط الضوء على أنه من المرجح أن يكون للحرب على أوكرانيا تأثير كبير على الأداء المالي لعام 2022.

ويمتلك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محفظة كبيرة من الاستثمارات وحيازات الأسهم في أوكرانيا، بالإضافة إلى محافظ في بيلاروسيا وروسيا.

وعزا البنك، في بيان عبر موقعه الرسمي، النتائج القياسية له للعام الماضي إلى إلى الأداء الممتاز للاستثمارات في الأسهم عبر مناطق عملياته.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المقام الأول في القطاع الخاص بهدف دعم التحول إلى اقتصادات السوق، وسجلت استثماراته بالأسهم مكاسب بنحو 30 في المائة (1.7 مليار يورو)، لتنمو بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبًا مقارنة بمعيار 2021 لنمو الأسهم في اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وسجلت المكاسب الكبيرة في استثمارات البنك المتعلقة بالتكنولوجيا، كما ساهم انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة في حجم الربح، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة مقارنة بنهاية عام 2020، حيث انتعشت الاقتصادات من جائحة كوفيد -19.

وأشار البنك - في بيانه - إلى أنه في نهاية عام 2021 كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قاعدة رأسمالية تبلغ 20.3 مليار يورو، ليعمل البنك بشكل جيد بما يتجاوز متطلبات المستوى AAA التي حددتها وكالات التصنيف، على الرغم من العواقب الاقتصادية للحرب.

وأوضح البنك أنه من المحتمل أن يكون لزيادة تكاليف الطاقة والغذاء نتيجة للحرب، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، تأثيرا على الاقتصادات التي يعمل فيها.