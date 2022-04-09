أعلن وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا أن بلاده قدرت أن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا سوف تبلغ نحو ملياري يورو (17ر2 مليار دولار) العام الجاري وحده، بحسب وكالة الأنباء التشيكية.

وقال ستانجورا إنه يجب إجراء مفاوضات بشأن الحصول على مزيد من المساعدات مع المفوضية الأوروبية، وذلك لدى وصول مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون العاصمة براغ حيث قامت بجولة في مركز استقبال مع وزير الداخلية فيت راكوشان وعمدة براغ زدينيك هريب.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، صدرت تصاريح إقامة تشيكية لنحو 272 ألف لاجئ. وتقدر السلطات أن إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد أكثر من 300 ألف.