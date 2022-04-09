نفذ مسؤولون في عديد من البلدان الأوروبية غارات في جميع أنحاء القارة لمكافحة جرائم الكراهية.

وأعلنت هيئة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) أن الشرطة الفرنسية قامت بتنسيق مداهمات في 11 دولة مستهدفة 176 من المشتبه بهم. وتردد أن المشتبه بهم متورطون في التحريض على ارتكاب أعمال عنف على شبكة الإنترنت أو في الحياة الطبيعية وكذلك نشر رسائل عنصرية ورسائل تتعلق بكراهية الأجانب.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة في النمسا فتشت 13 منزلا واستجوبت ثمانية أشخاص بينما صادرت خمسة أسلحة وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات خاصة بالنازية. وأوضحت الوزارة أن الجرائم ارتكبت عبر شبكة الإنترنت ، من خلال تطبيقات واتس أب وفيس بوك وتليجرام.

واعتقل المحققون الإسبان أربعة أشخاص. وشاركت ألمانيا أيضا في العملية، لكن اليوروبول لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.