قال جوزيف شميدهوبر نائب مدير قسم الأسواق والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء قد سجل قفزة هائلة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر مارس الماضي وذلك منذ إنشائه عام 1990.

وأضاف شميدهوبر - فى مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن المؤشر سجل زيادة بنسبة 12.6% عن شهر فبراير حيث عكست الزيادة الأخيرة أعلى المستويات على الإطلاق لمؤشرات الزيوت النباتية والحبوب واللحوم في حين ارتفعت أيضا مؤشرات السكر ومنتجات الألبان بشكل ملحوظ.

ولفت مسؤول المنظمة الدولية إلى أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب سجل زيادة نسبتها 17.1% عن شهر فبراير؛ حيث عكست الزيادة ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والحبوب الخشنة مدفوعة إلى حد كبير بالصراع وتعطل الصادرات من أوكرانيا وبدرجة أقل من الاتحاد الروسي.

وذكر شميدهوبر أن الخسارة المتوقعة للصادرات من منطقة البحر الأسود أدت إلى تفاقم التوفر العالمي المحدود بالفعل للقمح.. ونوه إلى أنه مع المخاوف بشأن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكي فقد ارتفعت أسعار القمح العالمية بشكل حاد في مارس.