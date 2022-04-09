ارتفعت تكلفة التأمين على السفن التجارية التي تستخدم موانئ البحر الأسود بشدة لتصبح عقبة ضخمة محتملة أمام حركة البضائع الروسية من هذه الموانئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر في سوق التأمين البحري القول إن شركات التأمين تحصل حاليا على ما يصل إلى 10% من القيمة الفعلية للسفينة ككل مقابل ما يسمى بتأمين إضافي ضد مخاطر الحرب. ويتم رفض طلبات بعض الشركات التي تطلب التأمين على السفن بالأسعار المعروفة. وكانت تكلفة التأمين على السفن في هذه المنطقة قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا قريبة من الصفر.

ووفقا للأسعار الجديدة فإن تكلفة التأمين على السفينة قد تزيد عن قيمة استئجارها نفسها. ويمكن أن تصل تكلفة التأمين على ناقلة نفط عمرها 5 سنوات وقيمتها 50 مليون دولار وتحمل مليون برميل من النفط الروسي إلى 5 ملايين دولار وهو ما يزيد بنحو 5ر1 مليون دولار عن تكلفة استئجار الناقلة بالكامل.

وبحسب أحد المصادر فإن شركات التأمين التي تعرض تقديم خدماتها للسفن التي تعبر في البحر الأسود، اختفت تقريبا وهو ما يعني أن الشركات الأخرى ستحصل على مقابل أعلى لتوفير خدماتها التأمينية.