أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي استمرار نمو الناتج الصناعي في الدنمارك للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء ان الناتج الصناعي ارتفع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال كانون الثاني/يناير الماضي. كان الناتج الصناعي قد تراجع خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 8ر0%.

وأشار مكتب الإحصاء إلى ان القطاع الصناعي لم يظهر مؤشرات على تأثره بارتفاع أسعار المواد الخام وحالة الغموض الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي.

وسجل قطاع الأثاث وغيره من الصناعات نموا بمعدل 3ر17% شهريا خلال شباط/فبراير الماضي، في حين تراجع ناتج قطاع الآلات بنسبة 6ر11%.

وسجل الناتج الصناعي الدنماركي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية شباط/فبراير الماضي نموا تراكميا بمعدل 3ر3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.