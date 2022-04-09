أكدت وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه رفضها لتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا.

وقالت ليمكه في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "أجبنا على سؤال تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية"، مضيفة أن فحصا "غير أيديولوجي" كشف أن المساهمة في توليد الكهرباء ستكون صغيرة جدا.

وأشارت الوزيرة، المنتمية لحزب الخضر، إلى قضايا السلامة، وقالت: "في الوقت الذي يتم فيه قصف محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، أعتقد أن تمديد فترة التشغيل هنا ستكون فكرة سيئة وبالتالي قبول المزيد من الاضطراب بالنسبة لنا".

وقامت وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة بفحص ما إذا كان ينبغي الاستمرار في استخدام محطات الطاقة في حالة غياب إمدادات الطاقة الروسية، وتوصلتا إلى استنتاج مفاده أن تمديد فترات التشغيل غير مجدية ولا يمكن تبريرها.

لا تزال هناك ثلاث محطات للطاقة النووية متصلة بالشبكة في ألمانيا، والتي - وفقا للخطط الحالية - سيُجرى إغلاقها بحلول نهاية العام. وفي استطلاع لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، أيد 53?? من المواطنين تمديد التشغيل، وعارضه 38??.

وكان مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني صرح مؤخرا بأن تمديد تشغيل المحطات النووية يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.