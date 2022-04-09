دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الثروة البشرية وتأهيلها، لبناء مجتمعات متطورة قادرة على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن رؤية الإيسيسكو تتبنى الانفتاح على جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال علوم الفضاء، للتعاون في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المالك - في كلمته بمنتدى الفضاء العالمي بولاية كلورادو الأمريكية - أن منظمة الإيسيسكو تعمل على إذكاء الوعي بأهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء قدرات الشباب في العالم الإسلامي بالتعاون مع عدد من الهيئات في الأوساط الأكاديمية، والصناعية، والوزارات في الدول الأعضاء، من أجل المساهمة في بناء قدرات الشباب وتدريبهم على مهن الغد، وتعزيز تكافؤ الفرص داخل المجتمعات.

كما جرى التأكيد على أن ما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية هائلة يتطلب تضافر الجهود من أجل الاستثمار والابتكار في مجال الرقمنة وعلوم الفضاء، للاستفادة من تطبيقاتها وما تتيحه من إمكانات خارج حدود الجغرافيا والثقافة والتقاليد.

تأتي مشاركة الإيسيسكو بالدورة 37 لمنتدى الفضاء العالمي في إطار رؤية المنظمة واستراتيجية عملها الجديدة، التي تتبنى نهج التعاون مع دولها الأعضاء في تعزيز والاستثمار في علوم الفضاء وتطبيقاتها، لاستشراف تحديات المستقبل ومواكبة التطورات العلمية في العالم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم.