أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية امس رفع عدد الحجاج لموسم حج هذا العام 2022 الى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) «ان القرار جاء انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وضمان سلامتهم وأمنهم».

واكد البيان اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج وتمكين أكبر عدد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة (ڤيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط والتي تشترط ان يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كورونا) المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

ولفتت في هذا المجال الى انه يتعين على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص (بي سي آر) سلبي لڤيروس (كورونا) لعينة اخذت خلال 72 ساعة قبل موعد الوصول الى المملكة، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال اداء المناسك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.