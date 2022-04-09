استنكر المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إقدام عدد من الشباب على التشاجر في منطقة صباح السالم، لاسيما أن ذلك حدث في شهر الصيام والعبادات الذي يمثل فرصة في التقرب إلى الله وعمل الطاعات والصالحات.

وقال الحمود في تصريح صحافي إن مثل هذه التصرفات المرفوضة تخالف الأخلاق التي جبل عليها الكويتيون من احترام للاخر وحرص على وشائج القربى والتلاحم بين المجتمع.

وأضاف أن ما حدث فجر السبت في منطقة صباح السالم شيء مؤسف ومحزن ونحن في شهر رمضان المبارك شهر العبادة والتقرب إلى الله وللأسف شئ معيب ولا يتماشى مع الدين الإسلامي والشهر الفضيل وليس من عادات المجتمع الكويتي ويجب محاسبة الجميع ووضع العقوبات الرادعه حفاظاً على المجتمع.