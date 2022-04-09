أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية عن ان الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع السلطات في المملكة العربية السعودية حول أعداد الحجاج هذا العام من الكويت.

وأوضحت المصادر ان اعلان السلطات السعودية السماح لمليون حاج بتأدية مناسك الحج هذا العام أمر مبشر لجموع الحجاج بعودة الحياة الطبيعية بعد عامين من الاكتفاء بحجاج الداخل بسبب انتشار ڤيروس كورونا المستجد.

وتوقعت المصادر ان يكون عدد حجاج بيت الله الحرام من الكويت هذا العام قرابة 5000 حاج، مؤكدة في الوقت ذاته ان هذا الرقم ليس عددا نهائيا حيث سيتواصل التنسيق مع حكومة المملكة حول الاعداد الرسمية التي سيسمح لها بالحج من الكويت هذا العام والتي كانت قبل الازمة تزيد على 8000 حاج سنويا.