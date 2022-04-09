مشاريع لزيادة الإنتاج إلى 900 مليون غالون إمبراطوري في اليوم بحلول عام 2030

دارين العلي

فيما يستمر تخطي استهلاك المياه للإنتاج يوميا بما يفوق 20 مليون غالون امبراطوري، وذلك منذ بداية شهر رمضان، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء لـ «الأنباء»، إن ارتفاع عداد الاستهلاك متوقع خلال الفترة الحالية، لافتة إلى ان القدرة الاجمالية على الإنتاج، والتي تفوق 680 مليون غالون امبراطوري يوميا، قادرة على تغطية الطلب إلا ان وحدات التقطير والإنتاج لا تعمل بكامل طاقتها حاليا بسبب استمرار أعمال الصيانة.

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة عادة ما تغطي الفارق بين الاستهلاك والإنتاج من المخزون الاستراتيجي، وهذا ما يحصل تحديدا خلال موسم الذروة، إلا أنها تعيد هذه الكميات المستهلكة من المخزون خلال الشتاء مع انخفاض الاستهلاك، موضحة أن الوزارة تتوقع ارتفاعا في استهلاك المياه خلال الصيف المقبل لأكثر من 550 مليون غالون امبراطوري حيث وصل معدل الاستهلاك العام الماضي إلى 507 ملايين غالون.

وأكدت أن الوزارة مطمئنة للوضع المائي، حيث إن الانتاج قادر على تغطية الاستهلاك بعد اكتمال عمليات الصيانة، كما ان المخزون متوافر لتغطية أي عجز، مشيرة الى ان هناك عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد على المياه حيث تطمح لإنتاج 900 مليون غالون إمبراطوري في اليوم بحلول 2030، مناشدة جميع العملاء ضرورة وقف الهدر والإسراف والتعامل مع المياه بمسؤولية واستخدام المرشدات، مؤكدة أن هذه الأمور تعتبر وسائل مساعدة للوزارة لتتمكن من تأمين الطلب، حيث يعتبر معدل استهلاك الفرد في الكويت للمياه من أعلى المعدلات عالميا.