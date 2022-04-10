أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها ومشاركتها في «خطواتك = إنترنت مجاني» و«جدد نشاطك بالحمراء» في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تركز على دعم القضايا الاجتماعية من خلال المبادرات البناءة، وتقام الفعاليات في برج الحمراء من 3 إلى 21 أبريل مع العديد من الأنشطة والتحديات، إضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين.



وستوزع stc الجوائز على الفائزين في مسابقة «خطواتك = إنترنت مجاني»، التحدي اليومي للمشاركين للوصول الى 5000 خطوة والذي يقام لمدة 3 أسابيع. وأشارت stc الى انه مع وصول المشاركين إلى أهدافهم، سيتم احتساب إنجازهم باستخدام تطبيق بنك وربة «فايز»، ومن ثم ستساهم stc باشتراكات مجانية لخدمات الإنترنت لأكثر من 100 أسرة محتاجة، كما ستنظم stc مسابقات تفاعلية أسبوعيا تشمل أسئلة ومسابقات للمشاركين والزوار مع جوائز عديدة في مسابقة المشي، حيث سيوزع تطبيق COFE قسائم وهدايا على الفائزين والمشاركين، وستشارك ميسم قاسم باستضافة فصل للرسم في ركن الأطفال الذي يمثل عنصرا رئيسيا في جدول أعمال stc لهذا الشهر.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «تدعم stc باستمرار المبادرات الهادفة التي تدفع الأفراد من جميع الأعمار، نحو الأفضل عبر تبني أسلوب حياة أكثر صحة، وتميل هذه المبادرات أيضا إلى تعزيز العمل الجماعي، وهو سمة أساسية مرتبطة بزيادة الإنتاجية في مكان العمل. كما تتماشى تحديات اللياقة البدنية في الحمراء مع إطار مسؤوليتنا المجتمعية في هذا الشهر الفضيل القائمة على تعزيز الوعي الصحي ونمط الحياة النشط، وتشجيع الشباب على غرس قيم انسانية داخل مجتمعهم، غير غافلين في الوقت ذاته عن دعم المجتمع من خلال مبادرة انسانية التي تجسد روح العطاء في رمضان وتدعم قضية مهمة، فهدفنا الجمع بين أعضاء المجتمع للمشاركة بمبادرة ممتعة وصحية».



وأضافت: إن مبادرة «خطواتك = إنترنت مجاني» المخصصة لدعم الأسر المحتاجة تتماشى مع إطار المسؤولية المجتمعية لدينا، حيث يمثل شهر رمضان فرصة للتذكير بأهمية ترسيخ قيم التسامح والعطاء والرحمة بين مختلف فئات المجتمع ودعمهم، وبشكل أخص الاسر المتعففة.



واختتمت الجاسم: «كشركة رائدة ولاعب اساسي في القطاع الخاص تحتم علينا مسؤولية اطلاق مبادرات تضيف قيمة جوهرية إلى مجتمعنا الذي نحن فيه، ونحن حريصون دائما على أن نكون جزءا من المبادرات التي تعكس المعنى الحقيقي لشهر الكرم الذي يمس حياة الناس بينما نرد الجميل للمجتمع».