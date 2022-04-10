

وقّعت شركة العيد للأغذية عقدا حصريا مع مصنع عبدالوهاب لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية لتوزيع منتجات علامة الكازي في منافذ البيع المحلية للمواد الغذائية التقليدية والرقمية، مما يعزز الاستراتيجية الطموحة للعلامة لتطوير منتجاتها والوصول الى أوسع شريحة من المستهلكين في الكويت.



أعرب المؤسس والمدير العام لمصنع عبدالوهاب لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية خالد غازي البديني عن سعادته البالغة بالشراكة والتعاون مع شركة العيد للأغذية والتي تعد إضافة نوعية ستنعكس ايجابيا على خطط التطوير لمنتجات علامة الكازي وتحقيقها للريادة في السوق المحلي، مؤكدا على أهمية التوزيع والخدمات اللوجستية في تسويق منتجات الكازي تقليديا ورقميا ووصولها الى أوسع شريحة من المستهلكين المستهدفين.



بدوره، ثمّن مدير التطوير التجاري في شركة العيد للأغذية عبدالله الغانم التعاقد مع مصنع عبدالوهاب لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية لتوزيع منتجات علامة الكازي، مشيرا الى انها خطوة تتوافق مع توجه الشركة نحو تقديم منتجات جديدة بأفكار مبتكرة للمستهلكين في الكويت، تلائم متطلباتهم العصرية والمتغيرة المرتبطة بطبيعة الحياة ورتمها السريع.



وتتميز منتجات علامة الكازي بتشكيلة متنوعة من منتجات الألبان واللبنة والزيتون والمخللات المتميزة والكثير من المنتجات الغذائية المختارة بعناية والمصنعة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الأغذية من المخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية في عمليات الإنتاج، بنكهات أصيلة من أفضل المكونات الطبيعية والصحية لإرضاء مختلف الأذواق وبأسعار تناسب الجميع.



ويأتي هذا التعاون في إطار سعي العيد للأغذية لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها، عبر دعم المنتج الوطني والاستثمار في الطاقات الوطنية وبناء شراكات فاعلة مع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.