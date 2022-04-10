استقبل النائب د.حمد المطر في ديوانه بمنطقة القادسية المهنئين والمباركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وخلال الاستقبال تبادل الحضور التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، حيث تخلل الاستقبال الأحاديث الودية وبعض المواضيع التي تتعلق بالشأن العام.



وأثناء الاستقبال، شكر المطر الحضور على تلبية الدعوة، مشيرا الى أن هذه عادات أهل الكويت في التواصل والحرص على روح الأسرة الواحدة التي جبلوا عليها منذ قديم الزمن، داعيا الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها وقيادتها من كل سوء.