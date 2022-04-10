مواصلاً إطلاقه للمزيد من العروض الاستثنائية لعملائه على تمويل شراء السيارات، يقدم بنك الكويت الدولي (KIB) عرضه الجديد، بالتعاون مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «كايكو»، على سيارة مازدا CX9 موديل 2020ـ2021، والذي جاء من البنك للعملاء مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يمكنهم الآن الحصول على تمويل بدون أرباح وعلى فترة سداد 5 سنوات، ذلك مع منحهم الاختيار الكامل على تقديم الدفعة الأولى، كما يشمل العرض خدمة صيانة مجانية لمدة سنتين أو كل 40000 كلم.



هذا، وقد جاء عرض التمويل هذا من KIB ضمن اتفاقية استراتيجيه جديدة تم توقيعها مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «كايكو»، بهدف تقديم عروض متميزة لعملاء الطرفين تشمل مزايا وخصومات خاصة على هذا الطراز الفريد من السيارات، حيث تعتبر سيارات مازدا الوحيدة بالعالم اليابانية الصنع 100%.



وفي معرض حديثه عن هذا العرض الجديد من KIB، قال علي الحبابي رئيس قسم بيع السيارات في البنك: مستمرون في سعينا لتقديم أفضل الحلول التمويلية والعروض المتميزة التي تناسب كل شرائح عملائه وتلبي احتياجاتهم لشراء السيارات الجديدة والفاخرة، لذلك، نبحث دائما عن أفضل الشركاء لإجراء وإتمام اتفاقيات من شأنها تعزيز تجربة عملائنا مع مؤسستهم المالية، باعتبارنا شركائهم، تحت مظلة شعارنا «بنك للحياة» ـ البنك الذي يجتهد دوماً لتوفير كل سبل الراحة والسهولة والأمان لهم، فيما يتعلق بمعاملاتهم ومتطلباتهم المالية والمصرفية.