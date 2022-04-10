أعلن بنك برقان اليوم عن أسماء الـ 20 فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذي سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، والفائزون هم: فوزان حسن النصار، غسان شكري أبو عصبه، ناديه جاسم حسين، محمود علي زينه، جابر راضي الشمري، جوربوكس سيدو، إبراهيم وليد ايازي، سلوى سعيد الخلفان، علي عبدالله الباروني، ياسر قاسم المصري، محمد محمود عسران، وضاح النايف، منى إسماعيل ميرزا، زينب خضر فرحان، اقبال حمد العيار، خالد طاهر الوزان، منيرة فضيل المطيري، فوز عدنان الفهد، فاطمه عادل الحسن، داليا عبدالمجيد الغربللي.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرص أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار.



وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.