٭ «احنا لما نكبر تتغير أحاسيسنا.. تنضج عواطفنا.. وحتى نظرتنا للأشياء واللي حوالينا ممكن تتغير وتتبدل».



عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب»



٭ «ما في احد ما عنده هموم.. الفقير.. الغني.. الصغير.. الكبير.. الشايب.. الياهل.. احنا اللي نمهد للمشاكل.. واحنا اللي نفرش لها الدرب بالورد علشان تجيلنا.. احنا السبب في كل الأمور اللي تواجهنا».



سلمى (زهرة عرفات) - «عاشر صفحة»



٭ «اللي يخاف يعد بالظلمة.. لأن بالنور يمكن يشوف شي ما يبي يشوفه!».



غازي (عبدالله بهمن) - «محمد علي رود 2»



٭«لا يطلع عليچ التأسد الحين.. مو بس التنمر!»



رشا (لولوة الملا) - «من شارع الهرم إلى..»



٭ «القانون اللي مش عاوز ينصف الست ويخليها تربي عيالها في سلام يبقى قانون ظالم!»



نيلي كريم (فاتن امل حربي)



٭ «شيل الهم اكبر من شيل الحجارة».



إحسان (صبا مبارك) - «توبة»