الشمري: القانون لن يستثني أي مخالف سواء كانت من الجهات الحكومية أو الخاصة



دارين العلي



تمكنت فرق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء قبل قليل من ضبط حالة سرقة من أعمدة الإنارة قام بها عمال تابعون لجهة حكومية كانت قد انتشرت مقاطع عنها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن ضبط الحالة تم بناء على بلاغ إلى الفريق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شبهة لسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة الخاصة بالوزارة، موضحا أن الفريق قام برصد الموقع وتم ضبط التعدي، حيث قام بعض العمال التابعين لإحدى الجهات الحكومية باستخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة القريبة من مواقف تلك الجهة لإصلاح المظلات فيها دون إذن مسبق من الوزارة.



ولفت إلى أنها مخالفة صريحة لاستغلال التيار دون عداد حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ محضر وقطع التمديدات المخالفة تمديدا لإحالة الجهة إلى لجنة تطبيق القانون 48/2005.



وأكد الشمري ان القانون لن يستثني أي مخالف سواء كانت من الجهات الحكومية او الخاصة.