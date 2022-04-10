بعد جهود من قبل مفتشي «التجارة» وعملية رصد استمرت قرابة الشهرين للتحقق والتأكد، ضبط المفتشون لدى «التجارة» أحد المخازن المخالفة في سوق المباركية، حيث قام المخالف بتقسيم المخزن لعدة غرف وأبواب لتصنيف وفرز السلع المقلدة.



وتم العثور على كميات كبيرة من سلع مقلدة مختلفة تحمل علامات تجارية لأشهر الشركات العالمية قام المخالف بتخزينها بغرض توزيعها وبيعها.



يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة التجارة والصناعة في ملاحقة الغش التجاري والسلع المقلدة.



وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.