أسفرت حملة لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على منطقة خيطان عن ضبط 24 مخالفا منهم 10 انتهاء اقامة، و7 أشخاص من دون اثبات، و4 مطلوبين تغيب، و3 باعة متجولين، وضبط متسولين احدهما يدعي المرض.



وذكرت وزارة الداخلية ان الحملة جاءت بناء على تعليمات وكيل الوزارة الفريق انور البرجس وان تلك الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة وعلى كل المحافظات، لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة، والتصدي للظواهر السلبية، مهيبة بالجميع الى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن اي ظاهرة تمثل مخالفة للقوانين، مطالبة الجميع بضرورة احترام القانون لتحقيق الأمن والأمان.