الساير: عقب انفجار مرفأ بيروت في 2020 سارعت جمعية الهلال الأحمر للقدوم إلى لبنان والعمل على ترميم وتجهيز 5 مستشفيات



أكد سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي حرص الكويت الدائم على تقديم كل دعم ومساندة للأشقاء في لبنان وتحديدا في الجوانب الإنسانية.



وقال السفير القناعي لـ (كونا) في أثناء افتتاح المبنى التابع لمركز سرطان الأطفال في لبنان إن «الشعب الكويتي والعائلات الكويتية دائما أياديهم بيضاء وسباقون في تقديم المساعدة لأشقائهم وهو أمر طبيعي وقد جبل عليه أهل الكويت».



من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير لـ (كونا) عن سعادته للحضور الى لبنان للمشاركة بافتتاح المبنى لدوره المهم في دعم علاج أطفال مرضى السرطان شاكرا شركة عبدالله الحمد الصقر وأخوانه على تبرعها السخي في عملية ترميم وتجديد المبنى.



وأشار إلى ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تقوم بالإشراف على عملية الترميم قامت بزيارات متكررة لهذا المبنى ولمركز سرطان الأطفال، مبينا انه عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 سارعت الجمعية للقدوم الى لبنان والعمل على ترميم وتجهيز خمسة مستشفيات وهي (الوردية والجعيتاوي والروم والكرنتينا والمقاصد) الى جانب المساهمة بترميم مبنى العيادات الخارجية في مركز سرطان الأطفال.



وأضاف: «هذا واجبنا تجاه الشعب اللبناني الشقيق خصوصا في دعم المحتاجين والمرضى وتقديم كل ما أمكن لمساعدتهم في الظروف الأليمة».



بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في مركز سرطان الأطفال في لبنان د.سيزار باسيم في تصريح مماثل لـ (كونا) إن «الكويت رافقتنا منذ بداية عمل المركز منذ 20 عاما وكانت الداعم الأساسي وقد شكلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي خير معين وصديق لنا في كل المناسبات وكلمة الشكر لا تكفي للشقيقة الكويت والتي لها الفضل الكبير على مركز سرطان الأطفال».



ولفت إلى ان المركز استقبل العام الماضي 564 طفلا وهم الذين جرى علاجهم في المركز والمستشفيات المتعاقدة معه خارج بيروت.



ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة في شركة الصقر عماد الصقر لـ (كونا) انه «بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت وتضرر الأرواح والابنية السكنية والمؤسسات تحركت مشاعرنا لدعم الأشقاء في بيروت خصوصا في ظل الحالة السيئة التي مرت بها المستشفيات فكان تواصل الهلال الأحمر الكويتي معنا والذي له الفضل الأكبر في الجهود الإنسانية وفي مساهمتنا بالتبرع لإعادة تأهيل المبنى لتمكين مركز سرطان الأطفال من تقديم العلاج للأطفال المرضى».



واعتبر ان هذه المساهمة الإنسانية محاولة لتخفيف معاناة المرضى ومساعدة المشرفين على تقديم العلاج لهم.



من جهته، قال المدير الإقليمي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر د.حسام الشرقاوي لـ (كونا) «هذه (المساهمة) اليوم جوهرة من الكويت وأهلها لفئة محتاجة جدا للعلاج من مرض السرطان في لبنان وهذه الجوهرة الثمينة ستسمح للشعب اللبناني مواصلة الحياة رغم المعاناة».