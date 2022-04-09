تشهد الكويت حالة من عدم استقرار الجو، إذ انخفضت الرؤية الأفقية نسبيا بسبب موجة من الغبار ضربت البلاد مع ارتفاع في نشاط الرياح، وخاصة في شمال البلاد لاسيما في المناطق المكشوفة.



وكان الخبير الفلكي عادل المرزوق قد صرح بأن الجو سيشهد حالة من عدم الاستقرار خلال هذه الأيام بسبب رياح متقلبة تغلب عليها الرياح الشرقية إلى الرياح الجنوبية الشرقية وهي التي تسمى محليا بين «الكوس إلى الكوس المطلعي»، موضحا أن هذه الرياح تكون بين معتدلة وخفيفة السرعة بمتوسط بين 10 و25 كم ساعة، ومن المنتظر أن تقل موجة الغبار وتتحسن حالة الجو مع ظهر الأحد.

وقد بادرت الجهات المسؤولة إلى تحذير المواطنين والمقيمين من عدم استقرار حالة الطقس، داعية الجميع إلى توخي الحذر من انخفاض مستوى الرؤية.



وفي هذا الإطار، دعت وزارة الداخلية مرتادي الطرق إلى الحذر، وحثتهم على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ 112 لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.



كما دعت قوة الإطفاء المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وناشدت مرتادي البحر إلى متابعة حالة الأرصاد الجوية للتأكد من استقرارها، مشيرة إلى أنه عند الحاجة لأي مساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (112).