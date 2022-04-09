عواصم - وكالات: صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عن حكومة عمران خان، فيما تولى زعيم المعارضة محمد شهباز شريف رئاسة مجلس الوزراء خلفا له.



وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائبا صوتا لصالح حجب الثقة و"بالتالي تم حجب الثقة".

وبحسب وسائل إعلام محلية رفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.

وكان رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر اعلن استقالته تزامنا مع بدء جلسة التصويت على حجب الثقة من الحكومة بعد أيام من أعنف ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ توليه رئاسة الوزراء.



وعقد البرلمان جلسة للتصويت على حجب الثقة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الباكستانية قرار رئيس البلاد حل البرلمان ، فيما أعلنت المعارضة انها تمتلك الأغلبية اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة والبالغة 176 صوتا