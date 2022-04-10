محمد الجلاهمة

اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد النواف عدة قرارات تضمنت تسكين بعض المناصب وجاءت على النحو الآتي :

الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية "التنسيق والمتابعة" تعيين العقيد راشد الملا مديرا ومساعد المدير المقدم خالد العيدان.

ادارة المراسم العقيد مبارك الشطي مديرا والمقدم أحمد ابل مساعدا لإدارة المراسم.

صندوق الشرطة تعيين العقيد سليمان العريفان مديرا للصندوق والمقدم عبد العزيز الجري مساعدا للصندوق.

العلاج بالخارج تعيين العقيد مشعل الراشد مديرا ومساعده المقدم عبدالعزيز الرجيب.

الخدمات المالية والإدارية والصيانة تعيين العقيد بسام العطار مديرا والمقدم نايف الرشيدي مساعدا.

وتعيين المقدم محمد الفارس مديرا لديوان الوزارة والمقدم عبد الوهاب العجيل مساعدا.