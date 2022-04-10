في سياق جهودها المستمرة لتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها للسوق الكويتي، أبرمت شاحنات فورد الغانم صفقة تزويد شاحنات لصالح شركة البركات الذهبية للتجارة العامة والمقاولات، والتي تعد واحدة من أكثر المقاولين الموثوقين لخدمات ومعدات القطاع النفطي في الكويت، وتعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها بين الشركتين.



وتكمن أهمية الصفقة في الدور الذي تؤديه، حيث إن شركة البركات الذهبية تلعب دورا هاما في إنعاش الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع النفطي في البلاد بشكل خاص، كما أنها تحرص دائما على تطوير أسطولها بشاحنات من أفضل العلامات التجارية وبأفضل المواصفات، علاوة على أنها تمتلك بشكل مسبق أسطولا ضخما من الشاحنات يضم أكثر من 320 شاحنة لغاية تاريخ إبرام الصفقة، وبذلك ستشكل شاحنات فورد الجديدة التي تم تزويد الشركة بها من قبل شاحنات فورد الغانم إضافة نوعية للشركة وللقطاع في نفس الوقت.



أما عن الشاحنات التي هي محور الصفقة، فقد زودت شاحنات فورد الغانم شركة البركات الذهبية بشاحنات من فئة القاطرات، من طراز 4x2-1943T، ومن طراز 3543T-6x4، والتي تعد الأحدث والأكثر كفاءة في فئتها.



وتعتبر هذه النوعية من الشاحنات الأكثر ملاءمة لإنجاز الأعمال اللوجستية الخاصة بعمليات الحفر والتنقيب ومختلف الأعمال الميدانية التابعة للحقول والمرافق النفطية.



من جهته، صرح نهاد الكيلاني في هذا الصدد قائلا: حرصنا من خلال إتمامنا لهذه الصفقة النوعية مع شركة البركات الذهبية للتجارة العامة والمقاولات قبل كل شيء على ترجمة القيم المتجذرة لدى شركة الغانم أوتو والتي تخص تعاملاتها مع العملاء بشكل عام ومع مؤسسات القطاع النفطي بشكل خاص، والتي من بينها توفير أفضل قيمة مقابل التكلفة دائما، وأضاف أيضا: نحن نحمل قيمنا هذه على محمل جاد تماما، لكوننا نعتبر ذلك مساهمة فعالة ومباشرة في تطوير عجلة القطاع النفطي والاقتصاد الكويتي ككل.



الجدير بالذكر أن شركة الغانم أوتو وشاحنات فورد الغانم قد أثبتت مؤخرا كونها أحد اللاعبين الرئيسيين فيما يتعلق بقطاع الشاحنات الثقيلة، التي تتصف بالجودة والأداء العالي، وتمتلك القدرة دائما على التكيف مع احتياجات الأعمال الثقيلة وكافة الأعمال الإنشائية، وذلك من خلال ما تقدمه من حلول للشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في هذا القطاع في الكويت بشكل مستمر.