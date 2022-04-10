أعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن انطلاق الملتقى القرآني الرمضاني لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة عبر منصات التواصل التابعة للجمعية على يد ثلة من المشايخ والقراء المعتمدين والمجازين على اعتبار أنها احد اهم أركان الصلاة، مشيرا الى ان رعاية القرآن والاهتمام به تلاوة وتعلما وتعبدا من ابر الأعمال التي يحبها الله ورسوله ويحتاج اليها الصغير والكبير في مشوار حياته.



وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق المشروع الذي أطلقته الجمعية للمساهمة في تصحيح تلاوتها وتجنب الأخطاء فيها، قال: «لقد تعين لدى الامة ركنية الفاتحة في الصلاة، لذا تحتم علينا رعايتها من حيث القراءة والأداء، ومن أجل ذلك رأت الجمعية إنشاء مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة لكون هذا العمل مندرجا ضمن اهدافها التي تسعى إلى تحقيقها وهي زيادة ربط الناس بكتاب الله تعالى.



وبين الفيلكاوي ان مشروع تصحيح الفاتحة يهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية بفضل فاتحة الكتاب، وأهمية تصحيح تلاوتها باعتبارها ركنا من أركان الصلاة وانه لا تصح الصلاة إلا بها كما روى عن عبادة بن الصامت ÿ أن رسول الله ژ قال (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وما روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ژ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن.. هي خداج هي خداج هي خداج، يعني غير تمام).



وقال: وقد اجتمعت كلمة الفقهاء قديما وحديثا على وجوب رعايتها من حيث القراءة والأداء، والإتيان بها خالية من اللحن أو الخطأ لتصح صلاة المسلم بها، مشيرا الى انه سيشرف على تصحيح تلاوة المشاركين ثلة من المشايخ وكبار القراء من ذوي الخبرة،

فيستمعون لتلاوة المشاركين وتصحيح تلاوتها لهم وبيان الأخطاء الشائعة في قراءتها.



وبين الفيلكاوي ان الجمعية اصدرت كتيبا خاصا للتعريف بسورة الفاتحة وفضلها وتفسيرها وأهم الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الكثير اثناء تلاوتها.



ودعا الفيلكاوي الى الاستفادة من المشروع القرآني المبارك ليتحصل الجميع الفوائد المرجوة وجني ثماره الطيبة في حياة العبد ويوم لقاء ربه.