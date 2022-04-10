ألاء خليفة

أصدر مجموعة من طلبة السنة الثانية بكلية الطب بجامعة الكويت بيانا حصلت "الأنباء" على نسخة منه جاء فيه :

نستنكر نحن بصفتنا مجموعة من طلبة السنة الثانية في كلية الطب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقطع الفيديو المعروض في أحد المحاضرات التعليمية في الكلية، ونود ان ننوه ان المقطع جاء توضيحيا لاضطراب الشخصية الحدية

Borderline Personality Disorder (BPD) في سياق المنهج التعليمي لافتين ان هناك مبالغات واضحة في وصف المقطع المشار اليه من قبل البعض متابعين.

وننوه على أن عضو هيئة التدريس الذي قام بعرض المقطع كان حريصا على عرض الأجزاء التي تلائم المادة العلمية بما لا يتنافى مع الاداب العامة.

واضافوا : نستنكر حقيقة تصرف بعض الاخوة الزملاء ولجوءهم لأطراف خارجية لأستعراض المسألة علنا في حين وجود ممثلين للدفعة بإمكانهم التواصل بشكل مباشر مع الإدارة الجامعية، وأن الاصل هو السير في المسألة بشكل رسمي ورفعها للادارة التي بدورها تتقصى وتحاسب أوجه التقصير ان وجدت دون تدخل غير ذوي الشأن او الاختصاص بها مؤكدين ثقتهم بلجنة التحقيق التي ستكشف تفاصيل الواقعة بكل حيادية والتي من شأنها إنصاف الحق وضمان عدم المساس بحرية المجال الأكاديمي التي وجدت بالأساس لمصلحة المناهج والطلبة .