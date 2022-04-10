22 مطعماً يقومون بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة المبرات والجمعيات الخيرية عبدالعزير العجمي، عن التقرير الدوري لعمل فرق تفتيش شهر رمضان خلال المشروع التاسع عشر عن الفترة من 1 إلى 9 رمضان والذي أسفر عن:

-قيام فرق التفتيش بتنفيذ 680 زيارة ميدانية للمساجد.

- القيام بتنفيذ 32 زيارة مقار الجمعيات الخيرية.

- متابعة توزيع 7 جمعيات خيرية تقوم بتوزيع سلال غذائية

- رصد 109 أكشاش لجمع الملابس

- ازالة 70 كشكا لجمع الملابس.

- ازالة اعلان واحد جمع تبرعات للدية .

- رصد 22 مطعما يقومون بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعه.

- رصد 11 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزم بضوابط الاعلانات ويتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.

- رصد 20 مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لافطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتم مخاطة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.

- رصد 20 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي وتم مخاطبة النيابة العامة.

- رصد 21 مخالفة مرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات ( تم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات .

- رصد فرقتين تطوعيه تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وتم اعداد مخاطبة لادارة تنمية المجتمع.