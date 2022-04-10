آلاء خليفة

أصدر مجموعة من طلبة السنة الثانية بكلية الطب بجامعة الكويت بيانا، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، جاء فيه:



نستنكر نحن بصفتنا مجموعة من طلبة السنة الثانية في كلية الطب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقطع الفيديو المعروض في إحدى المحاضرات التعليمية في الكلية، ونود ان ننوه الى ان المقطع جاء توضيحا لاضطراب الشخصية الحدية Borderline Personality Disorder (BPD).



في سياق المنهج التعليمي، لافتين الى أن هناك مبالغات واضحة في وصف المقطع المشار إليه من قبل البعض، متابعين: وننوه الى أن عضو هيئة التدريس الذي قام بعرض المقطع كان حريصا على عرض الأجزاء التي تلائم المادة العلمية بما لا يتنافى مع الآداب العامة.



وأضافوا: نستنكر حقيقة تصرف بعض الإخوة الزملاء ولجوءهم لأطراف خارجية لاستعراض المسألة علنا في حين يوجد ممثلون للدفعة بإمكانهم التواصل بشكل مباشر مع الإدارة الجامعية، وأن الأصل هو السير في المسألة بشكل رسمي ورفعها للإدارة التي بدورها تتقصى وتحاسب أوجه التقصير ان وجدت دون تدخل غير ذوي الشأن او الاختصاص بها، مؤكدين ثقتهم بلجنة التحقيق التي ستكشف تفاصيل الواقعة بكل حيادية والتي من شأنها إنصاف الحق وضمان عدم المساس بحرية المجال الأكاديمي التي وجدت بالأساس لمصلحة المناهج والطلبة.