صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، وجاء فيه:



مادة أولى



يستبدل بنص البند (1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 13، 14، 15) من المادة الثانية من المرسوم رقم 1 لسنة 2022 المشار اليه النص التالي:



1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.



2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.



3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.



4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.



15 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.