تشهد أيسلندا التي لطالما عُرفت بـ"الدولة الأكثر سلمية في العالم" عمليات إطلاق نار واعتداءات عدة مرتبطة وفق الشرطة بعصابات إجرامية، ما أدى خلال الأشهر الفائتة إلى زعزعة الهدوء المعتاد في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 375 ألف نسمة.

واعتادت أيسلندا، وهي في طليعة ترتيبات مؤشر السلام العالمي منذ إدراجها في التصنيف عام 2008، على الأحداث المرتبطة بالجرائم في الروايات البوليسية أكثر منها في أرض الواقع.

ويقول عالم الاجتماع هيلكي غونلوغسن لوكالة فرانس برس إنّ "الأسلحة النارية ترمز للأيسلنديين إلى الرياضة أو الصيد"، مضيفاً "لكن في المخيلة الجماعية، من الغريب جداً استخدام السلاح لحماية نفسك أو لاستهداف أحد الأشخاص".

وفيما سُجلت فقط أربع جرائم قتل بأسلحة نارية منذ العام 2000 في الدولة الجزرية، وقعت في أكثر من سنة بقليل، أربع عمليات إطلاق نار أسفرت إحداها عن مقتل شخص.

وفي شباط/فبراير 2021، أثار اغتيال رجل بتسع رصاصات أمام منزله في أحد أحياء العاصمة ريكيافيك السكنية صدمة لدى الأيسلنديين. وأفادت الشرطة بأنّ الاغتيال مرتبط بعصابات الجريمة المنظمة.

وتشير المتخصصة في علم الجرائم مارغريت فالديمارسدوتير إلى أنّ "الجماعات الإجرامية في أيسلندا تصبح أكثر تنظيماً"، مضيفةً أنّ "صلاتها بالجماعات الدولية تزداد أكثر مما لاحظناه سابقاً، ما يمثل تحدياً لقوات الشرطة لدينا".

وفي شباط/فبراير، انتهى نزاعان فرديان بين أشخاص أُدينوا سابقاً على خلفية عملية تهريب مخدرات، بعمليتي إطلاق نار وقعتا في وسط المدينة بفارق يومين بينهما.

ويقول مفوض وحدة النخبة في الشرطة الأيسلندية رونولفور ثورهالسن "اعتدنا أن نقول إنّ الأمر يستغرق من خمس إلى عشر سنوات لنرى في أيسلندا ما تشهده بلاد أوروبية أخرى"، مضيفاً أنّ "الموضوع حتماً يقلقنا".

- شرطة غير مسلّحة -وأيسلندا هي إحدى الدول القليلة في العالم التي لا تحمل شرطتها السلاح أثناء أداء مهامها الرسمية.

ورغم ذلك، جُهّزت منذ نهاية عام 2015 سيارات الدوريات بمسدسات توضع داخل خزائن مخصصة، في إجراء اعتُمد بعد اعتداءي أوسلو وأوتويا عام 2011.