أثبتت المسلسلات الكوميدية أنها "حصان رابح" في دراما رمضان الحالي في مصر ، حيث تحظى بإعجاب الجمهور بعد أن قررت الأسرة المصرية التركيز على هذه النوعية من الدراما وهو ما يؤكد إقبال المصريين بمختلف أعمارهم على الأعمال الخفيفة اللطيفة.

وفرضت مسلسلات "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، و"مكتوب عليا" لأكرم حسني، والمسلسل الإذاعي "ابن النادي" بطولة محمد هنيدي وايتن عامر نفسها على الأسرة المصرية وكسبت ثقتها منذ أول يوم من بدء تقديمها لتكون هي المتنفس ومصدر البهجة والسرور اليومي لها بعيدا عن الضغوط الحياتية.

وتصدر مسلسل (الكبير أوي ج 6 )قائمة الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت حلقاته صدى جماهيريا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية وتفاعلا بين رواد مواقع التواصل بسبب كمية الكوميديا التي تحظى بها الحلقات، وكذلك الخيال المختلف الذي يحظى به هذا الجزء عن بقية الأجزاء السابقة.

وتستمر في المسلسل مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس حيث تعود الشخصيات الثلاث للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس.

وتدور أحداث مسلسل (الكبير اوي ج 6) حول "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، ويظل الشقيق الثالث حزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

ويسير مسلسل " مكتوب عليا" على نفس الطريق حيث يعتبر أحد أكبر الأعمال الفنية تحقيقا للمشاهدات وتتصدر حلقاته يوميا مؤشرات البحث على المنصات الرقمية وتحقق ردود فعل إيجابية.

وأعرب النجم أكرم حسنى عن سعادته برد فعل الجمهور على حلقات المسلسل ، قائلا "ربنا ما بيضيعش تعب حد، وربنا يكملها بالخير".

وعبر عن أمله في أن يستمر هذا النجاح طوال شهر رمضان، موجها الشكر لكل الجمهور على دعمه ومساندته له منذ بداية أول يوم في رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول "جلال" الذي يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، ويصادف رجلا يضع على يده ماده سحرية يجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها.

ويعتبر المسلسل الإذاعي (ابن النادي) "مفاجأة الموسم الرمضاني" حيث نجح النجم محمد هنيدي بأدائه المتميز وأفيهاته المضحكة في خطف الأضواء وشد انتباه الصائمين، حيث يقدم على مدار 30 يوما حدوته مشوقة بقالب كوميدي.

ووصف مغردون هنيدي بـ "النجم الكبير" الذي يمتلك موهبة فنية ودما خفيفا، واعتبروا "ابن النادي" أجمل وأفضل مسلسل إذاعي، وقالوا إنهم يحبون مسلسلات هنيدي في الراديو في رمضان كل سنة لأنها تشعرهم بجو رمضان الجميل.

وتدور أحداث المسلسل الكوميدي حول "هريدي - محمد هنيدي" عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة الذي تنتقل إليه رئاسة النادي بتوصية من حسنين رئيس النادي وصاحبه قبل وفاته على أمل إنقاذ النادي.

وخلال الأحداث ينجح هريدي بمساعدة زوجته "نجفة - أيتن عامر" في تطوير النادي وتكوين فريق قوي ويتحديان المؤامرات التي يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين الذي يرغب في إفشال مسيرة هريدي لكي يتمكن من شراء النادي بأي طريقة للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسي للنادي.

يذكر أن مسلسل "ابن النادى" من بطولة محمد هنيدى، وآيتن عامر، وتأليف أحمد مصطفى، أحمد مجدى، وإخراج خالد حلمى.