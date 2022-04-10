اكتشف باحثون صينيون أن مكونات من زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج أظهرت أنشطة مضادة للأورام، وفق ما ذكر معهد كونمينغ للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتعد زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج مصدرا نباتيا هاما لإنتاج العود الطبي الصيني وهي منتشرة على نطاق واسع في جنوبي الصين.

وعندما قام الباحثون بفحص الأدوية المضادة للسرطان، وجدوا أن مستخلص الإيثانول من زهرة أكويلاريا سينينسيس أظهر أنشطة هامة لمنع سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، والورم الأرومي العصبي، وسرطان المبيض، وأنواع أخرى من السرطان، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "المنتجات الطبيعية والتنقيب البيولوجي".

ومن خلال التجزيء بالمقايسة الحيوية لمستخلص الإيثانول، وجد الباحثون أن ترايتيربينويد من نوع القرعيات الجديد ، أكويلاروليد أ ، أظهر أنشطة سامة كبيرة ضد سرطان الغدة النخامية SPC-A-1 ، وسرطان الخلايا الحرشفية في الرئة البشرية NCI-H520 وسرطان الرئة البشرية A549 .

ويقول الباحثون إن الدراسة تتيح آفاقا جديدة لتنمية زهرة أكويلاريا سينينسيس والاستفادة منها.