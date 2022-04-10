أفادت دراسة طبية حديثة بأن غالبًا ما يعاني مرضى الألزهايمر من نوبات نعاس أثناء النهار، لكن قد لا يكون ذلك بسبب قلة النوم ليلًا، بل من فقدان الخلايا العصبية التي تساعد على إبقاء الشخص مستيقظًا.

وقال الدكتور جوزيف أوه، أستاذ المخ والأعصاب في كلية الطب جامعة كاليفورنيا: "يمكنك التفكير في هذا النظام على أنه مفتاح تبديل مع الخلايا العصبية المعززة للاستيقاظ والخلايا العصبية المعززة للنوم، وكل منها مرتبط بالخلايا العصبية التي تتحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية".

وقالت الدكتورة ليا جرينبيرج، اختصاصية المخ والأعصاب: "تمكنّا من إثبات أن السبب الذي يجعل مرضى الألزهايمر يحتاجون إلى أخذ قيلولة طوال الوقت هو معاناتهم من تلف الخلايا العصبية التي تبقيهم مستيقظين".

وأشارت جرينبيرج: "ليس الأمر أن هؤلاء المرضى متعبون أثناء النهار لأنهم لم يناموا في الليل، لكن لأنهم يعانون من اختفاء النظام المتواجد في الدماغ الذي من شأنه أن يبقيهم مستيقظين".