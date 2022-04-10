عبرت الفنانة دارين حداد عن سعادتها بردود الأفعال التي تصلها باستمرار عن دورها في مسلسل "بابلو"، مشيرة إلى أن الدور مازال به الكثير من المفاجآت التي سيشاهدها الجمهور مع تصاعد أحداث العمل.

وأوضحت دارين - في تصريحات صحفية - أنها دائمًا ما تسعى إلى التنوع من خلال الأعمال التي تشارك فيها باستمرار، مشددة انها سعيدة بالمشاركة في "بابلو"، الذي تعتبره واحد من الأدوار الهامة التي جسدتها في الآونة الأخير، لافتة إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان حسن الرداد ومصطفي فهمي ونجلاء بدر واروى جودة بجانب مخرج العمل محمد حماقي وأنهم جميعا مجموعة عمل واحدة يساندون بعضهم البعض ويعيشون سويا نجاح العمل.

يضم مسلسل "بابلو" كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل.