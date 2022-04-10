حدد نادي ريال مدريد الإسباني، سعر البيع النهائي لجناح فريقه الأول لكرة القدم، ماركو أسينسيو، للراغبين في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ريال مدريد حدد مبلغا ، تتراوح قيمته بين 25 إلى 30 مليون يورو لرحيل نجمه أسينسيو في الصيف خاصة أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

وكان هوراسيو جاجيولي، وكيل أعمال الدولي الإسباني ماركو أسينسيو قد أكد أن نادي آرسنال الإنجليزي بجانب إي سي ميلان الإيطالي، على اتصال به بشأن إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال جاجيولي ، في تصريحات صحفية ، "نحن فخورون باهتمام ميلان، الانتقال إلى الروسونيري خيار حقيقي، يوجد عرضان من ناديين إنجليزيين، منهما آرسنال، وسوف نقوم بتقييم كل الخيارات".

يذكر أن أسينسيو يتواجد على رادار توتنهام هوتسبير بجانب آرسنال وميلان، كما أبدى نادي إنتر ميلان اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الإسباني في الصيف القادم.

ويريد ميلان التعاقد مع أسينسيو، لأنه يبحث عن جناح أيمن منذ فترة طويلة ويرى في الإسباني الهدف المطلوب للتوقيع معه بطلب من المدير الفني، ستيفانو بيولي.