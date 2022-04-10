أظهرت نتائج أولية لاستطلاع أجرته نقابة المحامين في طوكيو أن الشرطة استجوبت 9ر62% من ذوي الجذور الاجنبية في اليابان خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث قالت النقابة إن هذه النتيجة دليل على السلوك المتحيز من جانب رجال الشرطة.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن الاستطلاع بشأن التنميط العرقي شمل 2094 شخصا من ذوي الجذور الاجنبية. وقالت النقابة إنها أجرت الاستطلاع عقب أن تلقت شكاوى من تعرض عدد من أصحاب الجذور الاجنبية للاستجواب على يد الشرطة بسبب مظهرهم.

وخلص الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 11 كانون الثاني/يناير حتى 28 شباط/فبراير الماضيين إلى أن من بين الأفراد الذين استجوبتهم الشرطة خلال الـ5 أعوام الماضية، تم توقيف 4ر50% " مرتين إلى خمس مرات" في حين تم استجواب 8ر10% " ست لتسع مرات"، و 5ر11% " عشر مرات فأكثر".

وقال 3ر70% إنهم شعروا " بعدم الراحة" لدى استجواب الشرطة لهم، في حين أشار 4ر85% إلى أن الشرطة قامت باستجوابهم لدى معرفتها أنهم من ذوي الجذور الاجنبية.

ويشار إلى أن القانون الياباني يتيح لرجال الشرطة استجواب الاشخاص في حال كانت هناك أسباب للاشتباه في قيامهم بارتكاب عمل غير اعتيادي أو جريمة. ولكن 9ر76% ممن استجوبتهم الشرطة قالوا في الاستطلاع إنه لم يكن هناك سبب للاشتباه فيهم.