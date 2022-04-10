في فترة لا تتعدى خمس سنوات ورغم العقبات المرتبطة بالبيروقراطية، نجحت شركة "يسير" الجزائرية الناشئة لخدمات الأجرة والتوصيل في فرض حضورها في الجزائر وسائر بلدان المغرب، وبات مؤسسوها يطمحون للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وقد اكتسبت الشركة التي أنشأها المهندسان الجزائريان نور الدين طيبي ومهدي يطو قبل خمس سنوات، شعبية كبيرة في المنطقة المغاربية بفضل تطبيقها المطوّر بالكامل في الجزائر، لكن اسمها بات متداولا أكثر بعدما حشدت 30 مليون دولار من مستثمرين أميركيين في نهاية عام 2021.

وقال المهندس طيبي الذي يوزع إقامته بين الجزائر العاصمة وولاية كاليفورنيا الأميركية، لوكالة فرانس برس "وضعنا لأنفسنا مهمة تقضي بإيجاد نموذج نجاح جزائري 100%، ما يتيح إعادة تأهيل المواهب المحلية وإظهار القدرة على إيجاد قيمة مضافة في الجزائر".

وكان على المؤسسَين التحلي بالصبر لمواجهة البيروقراطية الجزائرية التي تثير انتقادات من جهات ترى فيها عنصرا معرقلا للاستثمارات، إضافة إلى قوانين غير ملائمة للشركات الناشئة مقارنة بدول أخرى.

وقال طيبي بهذا الخصوص إن "البيروقراطية هي إحدى العقبات التي يجب التغلب عليها. أنا لا أقول إن الأمر سهل لكن عليك التكيف مع الوضع والمضي قدماً".

وقد وفّرت "يسير" منذ إطلاقها أكثر من 40 ألف وظيفة غير مباشرة (سائقون وعمّال توصيل). ويسجل التطبيق زيادة مطردة من 20 إلى 40% في رقم أعماله الشهري، بحسب طيبي.

وكان نور الدين طيبي، وهو خريج مدرسة عريقة للتقنيات المتعددة في الجزائر، يعمل في مجال التكنولوجيا في سيليكون فالي بالولايات المتحدة. وبعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ستانفورد، راودته فكرة إطلاق تطبيق يربط بين سائقين وعملاء يبحثون عن وسيلة نقل سريعة وغير مكلفة في بلده الأم.

واختيرت تسمية "يسير" التي تجمع بين معنيي اليُسر والسير، من جانب زوجة شريكه مهدي يطو، وهو أيضا خرّيج المدرسة الوطنية متعدّدة التقنيات بالجزائر.

وأُطلق التطبيق منتصف عام 2017 في الجزائر العاصمة، وهي مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة وتعاني من نقص فادح في وسائل النقل العام. وفي بداية 2018، وسّع "يسير" نشاطه إلى وهران (غرب) وقسنطينة وعنابة (شرق) .