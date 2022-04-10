ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان، يرغب في الانتقال بالفعل إلى نادي ريال مدريد الإسباني واللعب بجانب مواطنه، كريم بنزيما، المتألق في الموسم الحالي محليًا وقاريًا.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يريد الرحيل في نهاية الموسم وتكوين ثنائي قوي مع مواطنه بنزيما في خط هجوم النادي الملكي الموسم المقبل؛ موضحة أن بنزيما صرح بذلك في أكثر من حوار صحفي.

وتختلف التقارير في الصحف الفرنسية عن نظيرتها الإسبانية حيث ترى الأولى وجود احتمالية لاستمرار مبابي في باريس سان جيرمان عكس ما تراه الثانية أنه سيرحل وسينتقل إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، مع كثرة الشائعات بشأن البقاء أو الرحيل إلى ريال مدريد النادي الأكثر رغبة في ضم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره كليرمونت مساء أمس في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي حيث فاز بستة أهداف مقابل هدف وسجل مبابي "هاتريك"، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 71 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد كليرمونت عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.