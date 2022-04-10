ذكر اتحاد القطن الهندي أن إنتاج القطن في البلاد قد يصل إلى 51ر33 مليون بالة في محصول السنة الزراعية 2021 - 2022 ، بتراجع من التقدير السابق الذي يبلغ 31ر34 مليون بالة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتبلغ زنة بالة القطن 170 كيلوجراما.

ولم يغير الاتحاد تقديره لحجم صادرات القطن الذي يبلغ 5ر4 مليون بالة، وأبقى على توقعات الاستيراد السابقة والتي تبلغ 5ر1 مليون بالة.

وحافظ الاتحاد على تقدير الاستهلاك للموسم الزراعي الحالي الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر عند 34 مليون بالة. وبلغ تقدير استهلاك السنة السابقة 5ر33 مليون بالة.