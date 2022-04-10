كشفت شركة "هانهوا" لصناعات الدفاع الكورية الجنوبية، عن نموذج أولي قيد التطوير لرادار صاروخ "أرض - جو بعيد المدى - L-SAM"، في مؤشر على إحراز تقدم في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الرادار يعد مكونًا أساسيًا في نظام الاعتراض الصاروخي "L-SAM" الذي تسعى البلاد لنشره بحلول عام 2026 كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى، حيث تم تصميمه لإسقاط الصواريخ القادمة على ارتفاعات تتراوح ما بين 50 و60 كيلومترًا.

وأوضحت الوكالة أنه بقيادة وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، تشارك في نظام "L-SAM" شركات الدفاع المحلية، بما في ذلك "LIG Nex1" المسؤولة عن تطوير الصواريخ.

وفي إطار مشروع بقيادة وكالة تطوير الدفاع، تسعى كوريا الجنوبية إلى تطوير نظام اعتراض يسمى "LAMD- دفاع صاروخي منخفض الارتفاع"، بحلول عام 2029 ونشره في الجيش الكوري الجنوبي بحلول عام 2035، وفقا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي.